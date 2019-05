Badminton day 2

Scénario parfait pour l’anniversaire de la grande britannique ce n’est pas un record que Townend a fait tomber au dressage mais deux puisqu’après avoir décroché le meilleur score de l’histoire, il devient le premier à décrocher les deux première places. Vendredi après-midi, il prenait en effet la seconde place avec Ballaghmor Class à 21,1 pts tout près de lui-même, le juge autrichien le voyant même en tête avec le gris. C’est sur ce dernier, 5ème l’an dernier avant d’être second à Burghley que désormais tous les regards se tournent. Olly ne lâchera rien, il a gros à jouer. Gageons d’ailleurs qu’il laissera sa cravache au camion. Du côté de nos Frenchys Sébastien et Sarah d’Arrouges sont à 66%. 35èmes ils sont les seuls dans la première moitié du classement provisoire. Un classement qui va bien sûr évoluer avec un cross sur lequel le travail d’Eric Winter fait à nouveau l’unanimité et un sol qui permettra quelques maxis. A suivre sur équidéo (heures françaises) les cross de Camilles à 13h10, de Clara à 14h34 et de Sébastien à 16h38.