Badminton day 2

Christopher Burton et Graf Liberty ont pris le commandement des opérations à l’issue du dressage. Beaucoup de belle choses ce vendredi. Pas facile d’établir un classement surtout avec une juge suédoise à la rue mais rien ne semble usurpé. Seconde Ingrid Klimke n’a rien fait de fabuleux mais pas le moindre reproche ne peut lui être fait, Jonty Evans a réussi les meilleurs changements de pied, Karin Donckers a fait une reprise très vivante, Lauren Kieffer à présenté une jument à la mise en main remarquable… Du coup notre Thibaut qui était en tête le premier jour se retrouve 7ème. Astier est lui aussi dans le top ten… tout juste. On retrouve Cadeau du Roi et Romantic Love aux alentours de la trentième place tous les autres français étant en seconde moitié de peloton. Burton a donc l’avantage et pas des moindre puisqu’il réalise à 78,10 % la meilleure note de l’époque moderne sur ce terrain. Il parait aussi que c’est le cross le plus difficile de cette même époque qui s’annonce. Alors sans doute faudra-t-il aller chercher un peu plus loin dans le classement du dressage ceux qui pourraient venir taquiner Burton pour la victoire. Nos deux Français gardent donc leur chances en compagnie de clients sérieux comme Nicholson ( 6ème), Jung (9ème), Griffiths (11ème) ou même Todd (13ème et 14ème). Et on ne va pas parler des Anglais, le premier d'entre eux est 18ème, et en plus c'est un amateur qui tente son premier Badminton !