Badminton Day 1

Premier jour de dressage à Badminton. Comme par hasard aucun français ce jour. Tous passeront demain en commençant par Max et Vitorio à 11h02 heure française. En attendant ils en ont pris plein les yeux en découvrant ce lieu magique et son cross énorme. Cocorico quand même ce sont deux chevaux français qui tiennent la pole position : Toledo er Kerser et Vendredi Biats. Ils dominent un bon lot puisque 1/3 des concurrents sont au-dessus des 70%. Le partenaire de Tom McEwen a déroulé son meilleur test à ce niveau. On mettrait bien une petite pièce sur le couple vainqueur de Pau 2019.