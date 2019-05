Badminton Day 1

Sans Classic Moet pour défendre son titre, sans Hale Bob pour l’exploit, sans Jung et… sans Régis on pouvait craindre un Badminton sans relief mais la mythique épreuve fâte ses 70 bougies et un certain Townend a les dents longues. Une semaine après sa victoire à Lexington, celui qui n’est officiellement (et très provisoirement) plus numéro 1 mondial au profit de la championne du Monde vient de créer l’exploit à Badminton. Il a explosé son propre record de dressage et surtout celui du concours qui n’était jamais tombé en dessous des 20 points. C’est fait ce qui déclasse la performance de d’Andrew Hoy et Darien Powers d’il y a presque 20 ans. Avec Cillnabradden Evo (encore un ancien d’Andrew N) Oliver Townend est sorti de piste à 80,26%. La suite risque d’être compliquée pour ce cheval qui n’avait fait qu’un tiers de son premier 4* avant de tomber, l’automne dernier à Pau. De coté de nos bleus, à 34,5 pts. Tahina et Camille sont dans leurs marques à seulement 0,5 points de leur score acquis à Belton. Ils sont dans le top 20 alors que Clara et Wont Wait sont en seconde partie de tableau. Ils sont à plus de 6 % en deçà de leur reprise qui leur avait permis de monter sur le podium à Pau. Il y a encore beaucoup de beau monde à passer en seconde journée. Nous pourrons voir et soutenir Sébastien sans oublier Arianna pour l’Italie sur le site equideo.be