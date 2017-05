Badminton day 1

Une bien belle journée Anglaise. Un petit vent de folie a rendu pas mal de chevaux gazeux. Et beaucoup en ont fait les frais. Notre délégation historique par le nombre est passée pour moitié aujourd’hui. Superbes Thibaut et Qing s’imposent. Ils répondent toujours présent dans les grands moments. Un trot magnifique, un début de galop un peu plus difficile et une reprise qui se termine par un 9. Suit Bettina à ½ point avec son grand bestiau à la gourmette tendue. On aime ou pas. Ils sont donc deux à avoir battu les détenteurs du trophée Jung et Sam, très propre mais sans éclat. Astier et Ben aurait pu aussi leur passer devant sans les fautes de début et fin de reprise sur la ligne du milieu. Ils ne sont qu’à 2,8 points de la tête grâce au plus beau galop (et de loin) de la journée. Sir Todd et Leonidas ferme ce très beau quinté de tête. Cédric et Gwendolen sont aussi dans le top 15. Le premier est plus content de son cheval que de lui et la seconde à bien géré un cheval très tendu. Plus Loin Jean et Matelot n’étaient pas dans un bon jour. Michel Asseray nous parle de cela et du reste dans la suite.