Badminton avant le CSO

Tous les chevaux ont été acceptés à la visite. Hormis le détenteur du trophée, Nereo qui n’a pas été présenté. Au chapitre des mauvaises nouvelles, Redpath Ranson, le cheval d’Alex Bragg a du être euthanasié suite à la rupture d’un suspenseur. Les deux chevaux d’Oliver Townend qui sont dans le top ten avec espoir de grand chelem ont été particulièrement scrutés comme le cavlaier en avait été averti par le jury de terrain. Le cavalier britannique a en effet reçu un avertissement pour usage excessif de la cravache. C’est vrai qu’il avait abusé en fin de tour avec Ballaghmor Class même si, la plupart du temps c’était « à la jockey » sans toucher le cheval. En plus du respect du cheval, l’important c’est l’image et là ce n’était pas reluisant. Début du CSO à midi heure française pour le bas du tableau où seront nos deux français encore en lice puis 15h pour le top 20 qui s’annonce palpitant. Pour notre part on espère une victoire féminine.