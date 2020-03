Badminton annulé !

Après le retrait du 5* du Kentucky, c’est au tour de la mythique classique anglaise de jeter l’éponge. Dans son histoire ce sont essentiellement des conditions climatiques qui ont eu raison Badminton (1966, 1975, 1987 et 2012). 2001 a été première annulation pour raison sanitaire à cause de la fièvre aphteuse. Après un stupéfiant retard à l’allumage du gouvernement britannique, les « emergency services » viennent de prendre les mesures empêchant la bonne tenue de l’évènement. C’est triste mais finalement on aimerait bien que 2020 ne soit une année noir que pour notre sport.