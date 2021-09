Avenches : un petit pot du coach (CP)

Thierry Touzaint, sélectionneur national : « En ouvreur avec Jean-Lou Bigot/Utrillo du Halage et en n°2 avec Gwendolen Fer/Romantic Love, j'ai choisi deux chevaux d'expérience avec des cavaliers confirmés. En n°3, on retrouvera un nouveau cheval à ce niveau de compétition. Stanislas de Zuchowicz et Covadys de Triaval ont très bien couru au Haras du Pin et vont faire leur première sortie dans un grand championnat. Et pour conclure, ce sera Maxime Livio et Api du Libaire, vainqueurs du CCI4*-S ici à Avenches au mois de juin dernier. En individuel, Luc Château sera associé à Troubadour Camphoux avec lequel il a très bien couru à Lühmühlen sur le CCI5*-L en juin dernier.

Nous avons eu une mauvaise surprise quelques minutes avant de présenter les chevaux à l'inspection tout à l'heure. Malheureusement, Shadd'oc, le cheval d'Ugo Provasi, a présenté des irrégularités dans ses allures. Nous ne savons pas encore pourquoi, mais évidemment, par respect pour sa santé, nous avons fait le choix de ne pas le présenter au jury. Des examens complémentaires nous aideront à déterminer l'origine de cette gêne qui n'était pas présente lors de la sortie des chevaux ce matin.

Nos objectifs sont comme toujours de décrocher une médaille au moins. La priorité est donnée à l'équipe mais on peut également espérer voir un couple performer à titre individuel, ce qui serait, comme je le dis souvent, la cerise sur le gâteau. Nous avons reconnu le parcours de cross. Il est très sinueux, avec peu de place pour galoper et peu de dénivelé. Les chevaux très maniables seront sans doute avantagés par rapport aux gros galopeurs. Il faut aussi noter que la qualité du sol est remarquable. »