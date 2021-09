Avenches, fin du dressage

Je me suis levé aux aurores pour voir la familiarisation. Maxime y a té impressionnant. Comme un papa prenant son enfant par la main il a passé un long moment sur une toute petite cadence de trot à faire des allers retours entre les 10 minutes et la carrière de présentation. Pas de mors, un modèle de calme et de décontraction qui s’est concrétisé l’après midi devant les juges. Un des plus beaux tests de ce concours et de bien d’autres à 78,73% et mon préféré avec un chauvinisme objectif. En tête la championne en titre a bénéficié de sa cote d’amour sans exagération et ni Allstar B ni JL Dublin qui propulsent les Anglais en tête avec 6 points d’avance ne pouvaient rivaliser en termes de flexibilité et d’engagement. Max est 4 et premier garçon du classement. « C’est à cause de mon éducation, j’ai du être gentleman » plaisantait-il.

L’autre gris français a fait le job pour sécuriser le bronze provisoire. Stan s’en veut pour ce changement de pied à 4 mais demain est un autre jour. Ça réfléchit dur sur les options techniques pour grapiller quelques secondes, un fois lancé il n’y aura plus de place pour l’improvisation.