Michael Jung fait un holp-up au concours Suisse d’Avenches. Un nom qui dit quelques chose aux anciens de la discipline et qui renouait cette année avec l'oganisation. Jung a gagné le CCI 4* avec FischerChipmunk, et son élève Felix Vogg, 2e, 3e et 6e, est sacré champion de Suisse pour la sixième fois. Gireg le Coz est 9e de cette épreuve avec Caramel d’Orchis. Jung a également dominé le 3* avec Star Connection FRH et était en compagnée de Clara Loiseau, 3ème avec Fras Hals, sur le podium.

Avec ses deux victoires le kaiser a passer le cap des 100 consécrations intérnationales (mesurées par equiratings depuis 2010). A cette occasion on apprend que notre Tom Carlile en est à 44 victoire. C'est déjà ébourrifant !