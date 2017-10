Avant première au Lion

Traditionnelle visite au sur le site de l’Isle Briand à 15 jours du Mondial pour découvrir les nouveautés de l’année. Nous avons fait un petit tour en compagnie de Tom Carlile qui aura un cheval dans chaque génération. Il aura à en découdre avec une forte délagation Anglaise, dont le grand Fox Pitt qui devrait faire son come back au Lion. Les Allemands sont eux aux abonnés absents. Pour cette 33ème édition nous sommes un peu restés sur notre faim. Non pas que les nouveautés ne soient pas au rendez-vous mais avec la montée en puissance de Christian Aschard, elles sont encore dans ses ateliers. Timing Aschard oblige, le violon est encore dans son préservatif. On nous promet néanmoins un serpent au niveau du passage de route et quelques flotteurs et bouchons de pêche du côté du premier gué – celui au bord de l’Oudon, on tourne à main gauche cette année. Au chapitre des difficultés on trouvera en début de tour le fameux hibou, puis l’araignée tapie son trou avant d’entrer sur la carrière Montigny par une planque des chasseurs et d’en sortir à angle droit par une haie. Les 7 ans auront en plus une pointe à l’issue. La dernière grosse difficulté sera comme d’habitude la Mine avec cette année a 5 foulées du contrebas une triple brosse et 3 foulées plus loin une haie de biais.

Finalement, le principal changement est la nouvelle direction du concours. Après des décénies de bons et loyaux services Jean Michel Foucher a cédé sa place de directeur du Mondial à Sophie Lemaire. Une page se tourne mais il en reste de belle à écrire puisque la WBFSH et la FEI ont reconduit le championnat du Monde au Lion jusqu’en 2020. Autre nouveauté cette année : le championnat des 3 ans. Une vingtaine de chevaux sélectionnés, dont 3 Upsilon et un produit de Métisse de Lalou seront présenté en liberté le jeudi, montés le vendredi et au modèle au cours de la soirée du samedi. Pour les spectateurs, il y a des tarifs préférentiels pour acheter les billets en ligne jusqu’à ce jeudi. Ensuite il sera possible de les acheter depuis son smartphone sur place pour éviter les queues à la caisse. Des queues, il y en aura peut-être par contre aux parkings très éloignés désormais. Navette gratuite obligatoire. Une fois sur place, les spectateurs pourront se réconforter au « marché du coin » au cœur du village et des nombreuses animations comme l’accrobranche, le traineau ou même la plongée !