Une très belle équipe pour l'Australie qu'il serait surpreant de ne pas retrouver sur le podium de Tryon. Pour la France ça ne devrait plus tarder et ça va en surprendre plus d'un !



Chris Burton / Cooley Lands

Sam Griffiths / Paulank Brockagh Griffiths

Andrew Hoy / Vassily de Lassos

Bill Levett / Lassban Diamond Lift

Shane Rose / Virgil