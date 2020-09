Au sujet des dotations

Suite à l’aumône des gains dans la coupe des nations du Pin les cavaliers ont réagi sous la plume toujours bien taillée d’Arnaud Boiteau (à lire ci après). La quadrature du cercle. Oui les cavaliers tirent la langue, pas tous. On peut faire une liste de cavaliers dont le niveau de vie est enviable quand d’autres sont sous le seuil de pauvreté. Les organisateurs ne sont pas mieux lotis et il semble illusoire de déshabiller les uns pour habiller les autres et peu sportif d’espérer une quelconque sélection naturelle. La balle est très probablement dans le camp de la FEI si tant est qu’elle s’intéresse tant soi peu à notre sport. Pas sûr.