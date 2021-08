Au Pin la France reste en tête de la coupe des nations avant le cross (CP)

Aujourd'hui, les six équipes en lice dans la Coupe des Nations FEI disputaient le test de saut d'obstacles. Les écarts étaient faibles à l'issue du dressage. La pression pesait sur les épaules des français...mais pas seulement. En effet, les Bleus commirent une faute tout comme leurs adversaires hollandais et néo-zélandais. Bilan : les écarts se maintiennent et la France conserve la tête avec 3.4 pts d'avance.

Un chiffre faible au regard de ce qui attend les cavaliers demain sur l'épreuve de cross signée Pierre Le Goupil, le chef de piste emblématique du Grand Complet. A titre individuel, le duo de tête ne change pas. L'allemande Josephine Schnaufer-Völkel perd néanmoins un peu de terrain sur son poursuivant Tim Price, séparés désormais pas seulement 0.4 pt. Fautive avec Romantic Love, Gwendolen Fer se rattrape avec son second cheval Traumprinz avec qui elle remonte à la 3e place. Malheureux avec Good Size des Quatre Chênes pénalisé de 12 pts, Camille Lejeune (FRA) réalise une belle opération en sautant de la 12e à la 6e place. Le parcours de cross, composé de 23 obstacles pour 33 efforts, promet d'offrir un suspens haletant. Rendez-vous demain dimanche 15 août dès 8h30. (les autres épreuves dans la suite)

CCI2*-S Prix Ustica : parcours parfait pour Mathieu Chombart

Le cavalier des Ecuries du Plongeon en Loire-Atlantique n'a donc laissé aucune chance à ses adversaires. En tête après le test de dressage, il signe avec Big Boss Melo un sans faute sur le saut d'obstacles et réalise un parcours parfait sur le cross ce matin, avec une Marseillaise à la clé. Il domine un podium 100% tricolore avec le double médaillé de Rio Astier Nicolas à la seconde place sur Diese Cot Chat et Nicolas Touzaint troisième avec Eboli. Débuté à 5 ans par Clotilde Bellas, Big Boss Melo fut vice-champion de France à l'âge de 6 ans et sélectionné pour le Mondial du Lion. Le fils du célèbre Mylord Carthago passa sous la selle de Mathieu en février 2019. Un mois plus tard, le couple terminait 4e du CCI1* de Saumur (FRA) avant de réitérer à Jardy (FRA) en juillet sur le CCI2*-S. 2e ici même l'an dernier du CCI2*-S, la paire s'impose cette fois pour le plus grand plaisir de sa jeune propriétaire Axelle Marra. Le premier étranger, Matthieu Esser Diaz (ESP), termine 4e.

Dans le CCI3*-S Prix Argentan Intercom avant ce second test du saut d'obstacles. Maxime Livio, leader après le dressage, en a fait les frais. Une seule petite barre à terre et le voici désormais 16e au classement provisoire avec Elvis de Hus Z. C'est son ancienne dauphine, la néerlandaise Florinoor Hoogland, qui prend les commandes devant le belge Geoffroy de Jamblinnes et le français Stéphane Landois. La lutte sera terrible demain après-midi sur le cross où la moindre erreur coûtera le podium.

Dans le CCI3*-L Prix Région Normandie, le cross a quelque peu bousculé la hiérarchie établie lors du dressage. Ugo Provasi (FRA) a préféré jeter l'éponge, laissant la voie libre aux autres concurrents. Pour 1.2 pt de pénalité pour temps dépassé, Camille Guyot (SUI) manque l'opportunité de prendre la première place dont s'est emparé Rodolphe Scherer (FRA) associé à Song du Magay. Donatien Schauly (FRA) complète ce podium provisoire. Suite et fin demain avec le saut d'obstacles.

Le cross du CCI2*-L Prix Haras National du Pin n'a pas bouleversé le haut du classement. Josephine Schnaufer-Völkel (GER) reste en tête, suivi de Tim Price (NZL), Stanislas de Zuchowicz (FRA), Mathieu Lemoine (FRA) et Edouard Legendre (FRA). L'ultime épreuve du saut d'obstacles s'annonce là-aussi très serrée puisque seulement 4 points séparent les huit premiers.

Horaires DIMANCHE