Astier a mangé du Lion

Le millésime 2017 des 7 ans n’aura pas été un concours de dressage. Aucun des 5 premiers du premier test n’est dans les 5 premiers à l’arrivée. Le cross et surtout le CSO on fait le boulot. Après la chute éliminatoire de Jean Lou Bigot déculassé par un gros saut de Aktion de Belheme on serrait les fesses dans le camp français. Les 8 sans faute dans le temps ont tous fait une bonne opération. Astier et Alertamalib’Or ont été de ceux-là. Au pire 4ème. Il suffisait que ceux qui suivait prennent ne serait-ce qu’une seconde de temps. Ils ont été au-delà des espérances d’un public acquis à la cause de son champion olympique. Deux barres pour Burton, quatre pour Mary King et deux pour James Avery qui dominait jusque-là. Quelle belle victoire pour un vrai couple d’avenir. Issy Taylor vainqueur des 6 ans et seconde des 7 ans repartait elle aussi avec le sourire.