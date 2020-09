Arville vient de s’achever. Le 4* a été laminé par le rouleau compresseur allemand. Julia Krajewski et. Peu de présence français si ce n’est Bob Adenot présidant le jury et de très bons SF Samouraï du Thot en tête, Viamant du Matz en 2, Amande de B’Néville en 6 et Vittorio du Montet en 10. Le partenaire de Maxime Livio progressait ainsi de 50 places depuis le dressage !! Maxime qui s’était imposé dans le dressage du 3*-S avec Casanova des Isles mais qui finira au pied d’un podium remporté par Thomas Carlile et Spring Thyme de la Rose une cartouche sûre pour le Mondial des 7 ans.

Cliquez ICI pour les résultats