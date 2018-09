Allez.. On va essayer de recommencer un peu.

Un long silence cet été, et Tryon nous donne l’occasion de se remettre au boulot.

On ne fait pas toujours ce que l’on souhaite, et bien des raisons nous avaient poussés vers l’abandon. Mais réflexion faite avec mon ami Guillaume, on s’est dit que ce n’est pas après 21 ans de « Complet » qu’on allait se retirer dans un ermitage du haut Atlas.

Piaf, alias Ben, se la coule douce dans les près de Normandie, Babylon à trouvé une excellente famille d’accueil chez les Grivot et continue de bien travailler à l’école, alors voilà déjà deux raisons de s’éloigner des terrains.

Mais il y a quand même quelque chose qui me gratouille du genre voir mon cheval progresser et gagner.. je vais demander à Astier si il accepterai de s’en occuper, en cas ! Reste plus qu’à le trouver !

" Donc pour les JEM de Tryon, pour suivre toutes les épreuves en direct ce sera sur FEITV et pour les moins courageux en différé sur ChevalTV gratuitement."