Aix la chapelle, actes 1 et 2

A Aachen avant le cross nous avons deux drapeaux tricolores dans le top ten. Thibaut et Qing ont déroulé une bonne reprise pour une 14ème position. Dommage cet allongement sur le cercle au galop désuni sans lequel ils auraient été plus proches de la 7ème place. L’autre Thibault a également fait une belle prestation avec Siniani particulièrement appréciée par la juge danoise. Une 20ème place à 70,64%. Plus loin les autres comptaient bien se refaire au CSO. Sur les barres seule une dizaine de sans faute. C’est le vertical numéro 6 qui est le plus tombé sur le grand stade. C’est lui qui a couté 4 points à Unum De’Or. C’est encore lui qui a fait chuter Clara après que Wont Wait a un peu pédalé dans la barre en train de tomber. On compatit avec elle une semaine après son élimination au dressage de l’ERM de Jardy et rattrapée pour la classique allemande grâce au forfait de Donatien (auquel nous envoyons nos souhaits de bon rétablissement). Aucune autre faute chez les bleus qui restent avec la manière sur leurs scores de dressage. Siniani est 9ème et Qing 7ème à 7,8 points de la tête doublement détenue par Julia Krajewski. Un score provisoire de 19,7 points pour l’Allemande avec Chupmunk ce qui lui laisse 7 secondes d’avance sur Samourai du Thot, son cheval d’équipe. A propos d’équipes, la France pointe en seconde position loin derrière l’Allemagne et un poil devant les kiwis. Une belle remontée grâce aux sans fautes de nos équipiers puisqu’ils partaient de la 7ème position après le dressage.

