Guy Othéguy s’est éteint. Le complet perd une de ses figures. Tour à tour chef de piste, juge, délégué technique c’est surtout en tant qu’enseignant qu’il a marqué et fait progressé des générations de cavaliers. Toutes nos pensées vont à sa famille et tous ses proches. A ceux qui ont perdu un homme de cheval. A ceux qui ont perdu un ami fidèle et de bonne compagnie.