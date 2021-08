C’est fait. Malgré toutes les embuches ces jeux se sont achevés. Ils nous ont donné à voir du grand sport et on sacré de magnifiques champions. Les britanniques ont été magiques par équipes, nos bleus ont bataillé comme des chefs pour décrocher le bronze. Ils sont salués dans le monde entier pour l’avoir fait avec les chevaux les moins expérimentés du lot. Il n’y avait pas à rougir de la place au dressage, l’ami Serge a fait du beau travail après, remonter au classement est la spécialité de Thierry. Du sacré beau boulot et de sacré couples pour l’avenir.

La finale individuelle a été très corsée. Maxi cotes avec un chrono serré à une minute tout pile. Il n’y a eu que 5 sans faute, tous assurés par des chevaux nés en France. Un triomphe de notre élevage puisqu’il n’y a que des chevaux Français sur le podium individuel, 1/3 des partants dans cette finale et 6 des 7 premiers ! Nos cavaliers s’en sont bien sortie même si Karim est arrivé enterré dans le double dont il a striké les deux éléments, 12ème . Nico lui a été avec Andrew Hoy un des deux sans faute dans le temps et signe la meilleure place française en sixième position. Christo lui ne concèdait que la sortie de triple, 7ème. Très beau podium individuel qui consacre une grande championne qui a produit Chipmunk, mais la mayonnaise n’a pas totalement pris avec Michi 8ème. Elle a aussi produit Samouraï du Thot dont la carrière a été brutalement interrompue à cause d’une grave infection, puis Amande de B’Neville dont elle doutait après sa victoire à Saumur qu’elle puisse intégrer l’équipe Allemande. Et la voilà sur la première marche. La première championne olympique de l’histoire de notre sport et elle offre une troisième médaille à l’affixe de B’Neville. Elle devance Tom Mc Even dont l’équitation exemplaire a fait sensation. Des beaux médaillés, 33 ans à eux deux… et puis Andrew Hoy 62 ans à lui tout seul. Il repart avec deux médailles de ses 8ème JO… un truc de dingue et une osmose parfaite avec l’anglo Vassily de Lassos. Au pied du podium et il en est heureux à domicile Kazuma Tomoto avec Vinci de la Vigne. Que de belles histoire pour clôturer des jeux hors normes mais on n’oublie pas ceux qui y ont connu de la peine.